Эра терминатора. Роботы-убийцы современной войны

Бегущего с поля боя солдата замечает дрон-камикадзе. Машина для убийств стремительно летит к цели и взрывается во время атаки… Напоминает отрывок из научной фантастики, но роботы-убийцы уже стали реальностью, пишет The Sun. В прошлом году дроны STM Kargu-2 самостоятельно выслеживали цели: возможно, тогда впервые искусственный интеллект убивал по собственной инициативе.

Сейчас в Женеве проходит конференция ООН по так называемым смертоносным автономным системам вооружения, целью которой является создание новых международных правил, запрещающих роботам-убийцам принимать решения самостоятельно. ”Люди должны применять нормы международного гуманитарного права при проведении атак с помощью оружия подобного рода”, - сказал д-р Нил Дэвисон из Международного комитета Красного Креста. - Алгоритм не должен решать, кто будет жить, а кто умрет”.

Умные автоматические пушки

Кем используются: Южной Кореей, Израилем

Особенность: 1000 выстрелов из пулемета в минуту.

Пулеметы, способные определять и уничтожать цели, существуют как минимум десять лет. Занимающееся вооружениями подразделение Samsung разработало автоматическую турель SGR-A1, которая использует технологию распознавания изображений, чтобы идентифицировать людей и стрелять в них. Сейчас они развернуты вдоль корейской демилитаризованной зоны. Аналогичные автоматические турели были установлены Армией обороны Израиля на границе с сектором Газа в 2008 году. Хотя обе системы вооружения способны работать самостоятельно, правительства Израиля и Южной Кореи заявляют, что оружие контролируется операторами.

Дроны-самоубийцы

Кем используются: как минимум 14 странами, включая США, Китай и Германию.

Особенность: встроенные взрывные боеголовки.

Дроны-самоубийцы представляют собой чрезвычайно сложные и смертоносные ракеты. Вместо того чтобы лететь прямо к конкретной цели, ”барражирующие боеприпасы” зависают в небе над определенной областью и часами ее сканируют в поисках определенного объекта. Определив цель, они атакуют, стремительно приближаясь к земле и взрываясь. Поэтому их называют дронами-камикадзе. Группировки, подобные ИГИЛ (запрещена в РФ), используют устаревшие модели беспилотных летательных аппаратов, прикрепляя взрывчатку к квадрокоптерам с дистанционным управлением, однако самые передовые БПЛА работают без участия человека. Хотя "барражирующие боеприпасы" запрашивают разрешение на атаку, когда цель идентифицирована, многие из них способны поражать объекты самостоятельно. Более 40% танков и бронетехники Армении были уничтожены дронами-смертниками, в том числе и израильскими Harop. Harop, развивающий максимальную скорость до 416 км/ч, может наводиться на цель как человеком, так и самостоятельно фиксироваться на сигналах вражеских радаров. Дроны оказались эффективными в быстро завершившимся конфликте, в результате которого Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации.

Группа автономных БПЛА

Кем используется: Великобританией, Израилем и США

Особенность: тысячи машин для убийства работают одновременно.

Когда тысячи дронов используют искусственный интеллект (ИИ) для совместной работы, они могут выполнять впечатляюще сложные построения без пилотов. 1800 дронов были использованы для создания невероятно красивого светящегося глобуса на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в июле. В том же месяце впервые группа автономных БПЛА была опробована в бою. Считается, что Израиль использовал эту технологию, чтобы выследить боевиков ХАМАС, запускающих ракеты в Газе. Идея таких дронов заключается в том, чтобы как можно больше автономных устройств работало одновременно для обеспечения более эффективной атаки. Вооруженные силы России, Великобритании и США также разрабатывают свои собственные версии этой технологии.

Королевские морские пехотинцы впервые провели боевые учения с использованием группы дронов в прошлом месяце: автономные аппараты в воздухе, на море и под водой помогали солдатам во время имитационных рейдов. Роботам были поставлены такие задачи, как пополнение боеприпасов для военных и доставка крови медикам, а также поиск и идентификация целей. В будущем истребители и линкоры также могут стать частью боевой автономной группы с помощью ИИ. Недавно представленный российский самолет, получивший название Checkmate, уже имеет ”элементы искусственного интеллекта” и может работать автономно. Как заявил Михаил Стрелец из ОКБ Сухого. Checkmate ”способен функционировать в сетецентрической боевой системе, то есть в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов”.

Перспективы

В то время как многие рассматривают разработку оружия на основе ИИ как необходимый шаг для современной армии, некоторые критики глубоко обеспокоены новой технологией. ИИ используется в благих целях, от разработки компанией Tesla беспилотных автомобилей до лечения рака. Но внедрение ИИ в системы вооружений, чтобы позволить им выбирать, кто останется в живых, а кто умрет, возможно, спорный вопрос. На проходящей в настоящее время конференции ООН по роботам-убийцам российский делегат заявил, что автономное оружие может использовать соответствующий уровень избирательности и точности, что позволяет ему не выходить за рамки существующего международного права. Но некоторые другие страны, включая Бразилию, Австралию и Мексику, призвали к полному запрету роботов-убийц. Даже Ватикан вмешался в дебаты на конференции ООН, заявив, что автономные системы вооружения лишены ”человечности и общественного сознания”.