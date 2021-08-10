Участие молодежи в глобальных действиях обсудят в Ташкенте

Всемирная конференция "Вовлечение молодежи в глобальные действия" пройдет в Узбекистане 12-13 августа, такое сообщение распространила пресс-служба Национального центра по правам человека.

Мероприятие проведут в гибридном формате, к нему присоединятся более 500 представителей свыше 30 стран и международных организаций.

На форуме будет обсуждаться участие молодежи в развитии своих стран во время пандемии коронавируса, а также меры, реализуемые во всем мире для обеспечения молодым людям доступа к качественному образованию и производительной занятости, пишет "Sputnik Узбекистан".

Еще одной темой конференции станут способы улучшить действующие международные механизмы для защиты и поощрения прав молодежи.