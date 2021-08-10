Сериал Евгения Стычкина об отцах и детях выйдет в сентябре

На Premier в следующем месяце можно будет посмотреть премьеру сериала "Контакт" о проблемах отцов и детей в эпоху социальных сетей, об этом рассказали в пресс-службе видеосервиса.

Сериал - режиссерский дебют актера Евгения Стычкина - покажет историю отцов и детей в современном мире, где половину жизни они проводят на работе и в школе, другую половину - в интернете, практически не пересекаясь. "В сюжете сериала в стену отчуждения и непонимания упрутся "зумеры" и "бумеры", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Основная идея проекта компаний Good Story Media и "Среда" заключается в том, что возможность найти язык для диалога есть всегда, однако надо приложить определенные усилия, чтобы понять и принять своих родных.

По сюжету полицейский Глеб Барнашов начинает работать в отделе по делам несовершеннолетних - хотя он совершенно не понимает подростков, и прежде всего свою дочь Юльку. Чтобы наладить с ней контакт, он добавляется в друзья к дочери в соцсети.

Осенью "Контакт" покажет телеканал ТНТ.