На Дону отменили скидки на проезд по М-4 "Дон"

Госкомпания "Автодор" отменила сразу две скидки при проезде по платным участкам федеральной трассы М-4 "Дон" на территории Ростовской области из-за поручения правительства по выравниванию тарифов.

Так, ранее водители могли получить скидку, используя транспондер при проезде в период с 00:00 до 7:00. Однако на трассе продолжают действовать скидки при проезде с понедельника по четверг, передает "АиФ-Ростов".

Теперь экономить автомобилистам предлагают при помощи программы лояльности, обменивая на скидку накопленные баллы.

Напомним, на трассе М-4 "Дон" в донском регионе имеется один платный участок протяженностью 28 км