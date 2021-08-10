Шойгу: "Талибан" взяли под контроль границу с Узбекистаном и Таджикистаном

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе своего выступления на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном.

"Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль "Талибаном", - подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства напомнил, что на днях талибы взяли Кундуз. "Если вы в курсе тех районов, Кундуз это довольно крупный и серьезный такой центр", - цитирует его ТАСС.

Шойгу также обратил внимание на то, что лидеры "Талибана" говорят, что движение не будет предпринимать никаких попыток по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории.

Напомним, по разным оценкам, на сегодняшний день "Талибан" контролирует от 50% до 80% территории страны за пределами городов.