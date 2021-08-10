Археологи утверждают, что обнаружили в Турции троянского коня 

Турецкие археологи утверждают, что нашли части Троянского коня. Согласно сообщению newsit.gr, археологи, проводящие раскопки на месте исторического города Троя на холме Гиссарлык, обнаружили большую деревянную конструкцию. Они предполагают, что артефакты могут быть элементами легендарного троянского коня.

Greek Reporter пишет, что в ходе раскопок были найдены десятки еловых досок и балок длиной до 15 метров, соединенных вместе довольно необычным образом. Их форма заставила экспертов предположить, что им удалось обнаружить троянского коня. Деревянное строение находилось внутри стен древнего города Трои.

Большинство ученых считает, что троянский конь не более, чем миф, о котором упоминается в эпических поэмах Гомера ”Илиада” и ”Одиссея”. Классические эпические поэмы рассказывают историю Троянской войны и долгого путешествия Одиссея обратно на Итаку, но, как ни странно, в них нет культового деревянного коня. Фактически, ”Илиада” не дает представления об окончании войны.

Троянский конь был задействован в самом конце войны. Он был сооружен с целью захвата Трои. История легендарного коня наиболее ярко описана в ”Энеиде” Вергилия, латинском тексте времен правления римского императора Августа. Историки предполагают, что он использовал образ коня как аналог военной машины или даже, возможно, стихийного бедствия. Найденные артефакты соответствуют описанию Вергилия, Августа и Квинта Смирнея. Поэтому археологи решили, что обнаруженная ими находка действительно некогда была использована греками для завоевания древней Трои.

Еще одно открытие, подтверждающее предположение археологов, - поврежденная бронзовая пластина с надписью ”По возвращении домой греки посвящают это приношение Афине”. Квинт Смирней ссылается на эту пластину в своей эпической поэме ”Постгомерика”. Табличка также была найдена на месте раскопок.

Можно ли научно подтвердить подлинность троянского коня?

Два археолога, ведущие раскопки, профессора Бостонского университета Кристин Моррис и Крис Уилсон уверены, что конструкция действительно имеет отношение к легендарному коню. По их словам, все проведенные до сих пор тесты только подтверждают их теорию.

”Радиоуглеродное датирование и другие анализы позволяют предположить, что деревянные части и другие артефакты были созданы в XII-XI веках до нашей эры, - говорит профессор Моррис. - Это совпадает с датой Троянской войны, которую указывают многие древние историки, в частности Эратосфен и Прокл. Форма конструкции также соответствует описанию, сделанному во многих источниках. Не хочу показаться слишком самоуверенной, но почти наверняка мы нашли подлинного троянского коня!”