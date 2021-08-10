"Спартак" уступил "Бенфике" и не смог пробиться в Лигу чемпионов

В Лиссабоне только что закончилась ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Бенфикой" и московским "Спартаком". Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.

На 57-й минуте полузащитник "Бенфики" Жоау Мариу открыл счет в матче, а в компенсированное ко второму тайму время португальцы увеличили свое преимущество до двух мячей благодаря автоголу защитника "Спартака" Самюэля Жиго. Таким образом, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет "Бенфика".

Напомним, в первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, победу со счетом 2:0 одержала "Бенфика".