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"Спартак" уступил "Бенфике" и не смог пробиться в Лигу чемпионов

&quot;Спартак&quot; уступил &quot;Бенфике&quot; и не смог пробиться в Лигу чемпионов

В Лиссабоне только что закончилась ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Бенфикой" и московским "Спартаком". Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля.

На 57-й минуте полузащитник "Бенфики" Жоау Мариу открыл счет в матче, а в компенсированное ко второму тайму время португальцы увеличили свое преимущество до двух мячей благодаря автоголу защитника "Спартака" Самюэля Жиго. Таким образом, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет "Бенфика".

Напомним, в первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, победу со счетом 2:0 одержала "Бенфика".

 

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Вестник Кавказа

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