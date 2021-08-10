Госсекретарь США назначил спецпосланника по "Северному потоку-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Непосредственной задачей Хохштейна в должности старшего советника по энергобезопасности будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет газопровод "Северный поток-2", говорится в заявлении главы Госдепартамента.

По словам Блинкена, Хохштейн однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности, передает "Интерфакс".