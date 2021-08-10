В Узбекистане вновь разрешат проводить пятничные молитвы

В мечетях Узбекистана вновь можно будет проводить пятничные молитвы. Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия.

С 13 августа проведение пятничной молитвы разрешается лишь в тех мечетях, чьи сотрудники и служащие (за исключением лиц с противопоказаниями по здоровью) имеют сертификат о вакцинации не менее чем двумя дозами вакцины от коронавируса COVID-19.

В мечети будут пускать посетителей с QR-кодом или справкой о вакцинации от коронавируса. Посетителей также обязаны соблюдать все правила карантина - носить маски и соблюдать социальную дистанцию, передает Podrobno.uz.