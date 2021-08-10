Байден не жалеет о решении вывести войска из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о своем решении вывести войска из Афганистана.

По его словам, местные силы безопасности должны теперь сами сражаться за свою страну. "Они должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну", - цитирует американского лидера ТАСС.

При этом он подчеркнул, что США продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая поддержку с воздуха. "Мы собираемся продолжать выполнять собственные обязательства, но я не жалею о своем решении", - заключил глава Белого дома.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. На данный момент вывод американских войск завершен на 95%. Предполагается, что воинский контингент США покинет страну к 11 сентября.