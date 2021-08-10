Турецкая Pegasus Airlines свяжет Стамбул и Махачкалу

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 13 августа начинает выполнять полеты из Стамбула в Махачкалу, сообщили в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

Уточняется, что вылеты будут совершаться по понедельникам, средам и субботам на лайнерах Airbus A320 вместимостью 189 пассажиров.

"Время отправления из аэропорта Махачкалы – 02:40, прибытия в пункт назначения – 05:30", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что первый рейс из Стамбула состоится 13 августа, а из Махачкалы – 14 августа.