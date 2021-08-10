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В Ставрополе появится Центр управления общественным транспортом

В Ставрополе появится Центр управления общественным транспортом

В Ставропольском крае намерены создать Центр управления общественный транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндора.

С его помощью предполагается, например, аккумулировать сведения о местоположении общественного транспорта и перемещении транспортных единиц в режиме реального
времени.

В Миндоре также отметили, что интеллектуальную транспортную систему на Ставрополье внедряют под эгидой национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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Вестник Кавказа

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