Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев намерен сменить весовую категорию

Российский боксер, чемпион Олимпийских игр в Токио Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, сообщил о том, что собирается перейти в более тяжелый вес.

"Да, это правильно говорят, потому что в 57 килограммов мне уже стало тяжелее заходить. С каждой весогонкой мой вес немного рос, организм растущий", - констатировал 23-летний спортсмен.

Далее он отметил, что готов к матчу-реваншу с американцем Дьюком Рэганом, победу над которым россиянин одержал в финальном поединке олимпийского турнира.

Боксер также отметил, что у него много планов по поводу профессионального бокса. "Ранее я провел три поединка, мне кажется, это мое. Сейчас можно совмещать, убрали ограничения, смело заявляю, что пойду на следующую Олимпиаду", - цитирует ТАСС.

Батыргазиев также не исключил возможности перехода в политику и избрания в депутаты думы Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ).