Россия и Китай не пустят США в Центральную Азию

Вероятно, после ухода из Афганистана Вашингтон пытается восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии, как это было в начале 2000-х годов. Аналитики израильского Центра стратегических исследований Бегин-Садат полагают, что квартет Китая, России, Пакистана и Ирана больше всех выиграет от ухода США из Афганистана. Потенциально пострадает Центральная Азия, пять государств которой (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) вместе с Афганистаном представляют собой единое непрерывное географическое пространство.

Разделение может оказаться геополитически пагубным для центральноазиатских стран, поскольку проблемы безопасности в Афганистане оказывают прямое влияние на Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан за счет их протяженной границы. В долгосрочной перспективе выход США сигнализирует о сдвиге в их внешней политике от Ближнего Востока и Южной Центральной Азии к Индо-Тихоокеанскому региону. Америка начинает осознавать пределы своего военного потенциала: она видит, что превзойти Китай в самом сердце Евразии - геополитическая цель, обреченная на провал. Американская экспансия в Афганистан, не имеющий выхода к морю, представляет собой историческую аномалию, которая не могла продолжаться долго без расширения сотрудничества с соседними государствами, чего не произошло. Выход США из Афганистана дает возможность Китаю, России и другим евразийским державам заполнить пробел, но при этом отвлечь значительные ресурсы. В связи с этим в Пекине подозревают, что выход США может быть уловкой, а более активное участие Китая в Афганистане - ловушкой.

Заполнение Китаем вакуума власти в Афганистане действительно было бы смелым геополитическим шагом, поскольку исторически еще ни одна держава в одиночку никогда не контролировала территорию на всем пути от Китая до Средиземного моря в течение значительного отрезка времени. Даже монголы, которым когда-то удалось объединить это пространство, стали свидетелями того, как их империя разделилась на четыре враждующие части и со временем исчезла. Неизвестно, смогут ли китайцы добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. У Пекина больше ресурсов, чем у любой другой державы в Евразии, но он все равно столкнется с множеством проблем, от терроризма до национализма и конкуренции со стороны других государств. В конце концов, страна может повторить судьбу других держав, безуспешно пытавшихся влиять и контролировать глубины Евразии из единого центра.

При этом выход США из Афганистана может послужить основой для потенциального улучшения двусторонних отношений с Россией. Когда в июне в Женеве встречались президенты России и США, СМИ без конца писали о саммите. Но поскольку ни один из лидеров не прокомментировал ситуацию в Афганистане на отдельных пресс-конференциях, внимание всего мира было привлечено к другим вопросам. Возможно, именно Афганистан на самом деле был главной темой саммита. Говорили даже о том, что Путин предложил Байдену использовать российские военные базы в Центральной Азии для сбора информации из Афганистана. В Таджикистане и Киргизии находится несколько российских баз и других объектов, некоторые из которых расположены недалеко от афганской границы.

Недавно в Вашингтоне прошло сразу несколько встреч на высоком уровне между дипломатами США и Центральной Азии. Возможно, потенциальное сотрудничество будет включать обмен информацией, собранной с помощью дронов.

Поступают сообщения о том, что США якобы пытаются создать военные базы в Центральной Азии. Такое было вполне возможно 20 лет назад, когда Москва была готова помочь США усилить антитеррористический импульс. Но сейчас маловероятно, что Вашингтон будет допущен в Центральную Азию. Америка установила военное присутствие в Центральной Азии после террористических атак 11 сентября 2001 года, но сегодняшняя геополитическая конфигурация разительно отличается как в регионе, так и по всей Евразии. Государства Центральной Азии теперь лучше подготовлены к военному противостоянию "Талибану" (движение запрещено в РФ), а Россия усилила свое военное присутствие в регионе.

Хотя одобрение России на размещение военных баз имеет значение, это не единственный фактор, определяющий возможность присутствия США в Центральной Азии. Другой игрок, Китай, будет категорически против любого американского вмешательства. В начале 2000-х годов озабоченность по поводу поддержки талибами базирующихся в Синьцзяне сепаратистских и экстремистских группировок подтолкнула Китай к тому, чтобы рассматривать усилия США как соответствующие его собственным интересам безопасности. Однако с тех пор китайско-американские отношения резко ухудшились: Пекин пришел к выводу, что присутствие США в Афганистане не соотносится с его первоначальной антитеррористической миссией, а имеет целью сдерживание региональных амбиций Китая. Таким образом, Пекин будет стойким противником военной экспансии Америки в Центральную Азию, считающуюся важным регион для продвижения Пекина на запад. Кроме того, Центральная Азия граничит с беспокойной провинцией Синьцзян. Китай расширяет свою территорию как в военном отношении, так и в плане региональной безопасности.

Если в начале 2000-х Москва поддерживала наступление Америки против терроризма в Афганистане, с тех пор ее позиция значительно изменилась. Возможное американское присутствие сейчас рассматривается в негативном ключе. Пекин предпочел бы теснее сотрудничать с Москвой, чем с Вашингтоном. Китай и Россия разделяют схожие опасения и выступают против военного присутствия Запада. Но Россия могла бы сотрудничать с США с целью показать Китаю, что именно Москва, а не Пекин, отвечает за безопасность в регионе, и что она будет решать, разрешать или предотвращать военное присутствие внерегиональных держав в Центральной Азии.