В Краснодарском крае начнется выпуск дизельного топлива класса Евро-5

В Краснодарском крае в 2023 году начнут выпускать дизельное топливо класса Евро-5 (высший в рангах нефтепродуктов", сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На долю вашего предприятия приходится 20% нефтепереработки региона. Перевод такой отрасли – одна из задач краевой Стратегии развития до 2030 года", - сказал он на встрече с руководством Афипского завода.

В свою очередь глава Афипского завода отметил, что производство на заводе в настоящее время отвечает всем нормам безопасности и экологичности при том, что в год на предприятии перерабатывается до девяти миллионов тонн нефти.