В Грозном открылось новое здание нефтяного университета

Строительство второй очереди главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова завершилось в Грозном, церемония открытия учебного заведения была приурочена к 70-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова.

Здание включает в себя четыре блока общежитий общей вместимостью 896 мест, актовый зал на 500 посадочных мест и студенческую столовую, также предусмотрены площади для архива вуза и музея.

По словам председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, в стенах университета обучаются более 11,5 тыс студентов, в том числе около 8 тыс по программам высшего образования. "Для них всех мы вводим в строй новый комплекс зданий, в котором, помимо блоков общежития и актового зала, будет располагаться музей и главный архив университета ", - сказал он.

Далее Хучиев отметил, что благодаря новому комплексу зданий вуз теперь сможет эффективнее вести международную деятельность и принимать студентов со всего мира, передает ТАСС.