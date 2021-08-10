Зурабишвили и Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества и пожары в Турции

Состоялся телефонный разговор президентов Грузии и Турции Саломе Зурабишвили и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе беседы глава грузинского государства заявила о солидарности с турецким народом, пострадавшим от масштабных пожаров, а также выразила соболезнования семьям погибших и пожелала им стойкости и успехов в борьбе со стихией.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за поддержку и солидарность, подчеркнув, что Грузия является не только соседом и стратегическим партнером Турции, но и дружественной страной, и эту большую дружбу Грузия еще раз подтвердила в трудное время.

Кроме того, во время разговора лидеры Грузии и Турции обсудили важность двусторонних, стратегических отношений между Тбилиси и Анкарой, их развитие и необходимость углубления существующих возможностей в инфраструктуре, энергетике и транспорте.



Зурабишвили также пригласила своего турецкого коллегу посетить Грузию с официальным визитом, передает "Грузия Online".