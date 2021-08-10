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Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района обстреляли из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Уточняется, что потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

"Ответным огнем противник был подавлен. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.  

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Вестник Кавказа

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