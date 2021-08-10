В больнице Владикавказа после ЧП снова упало давление кислорода

Давление при подаче кислорода в больнице во Владикавказе, где в результате аварии на кислородной станции погибли люди, вновь упало, проинформировали в республиканские власти.

Уточняется, что подключены резервные системы. "Все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем. Состояние больных на постоянном контроле медиков", - говорится в пресс-службе правительства Северной Осетии.

На месте находятся врио главы региона Сергей Меняйло, врио зампредседателя правительства Лариса Туганова и врио министра здравоохранения Сослан Тебиев.

Меняйло заявил, что в течение двух часов будут завершены работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода, передает РИА Новости.