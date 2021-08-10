Гребной канал "Дон" обновят перед европейскими соревнованиями

Власти Ростовской области приняли решение преобразить территорию гребного канала "Дон" на левом берегу Ростова перед первенством Европы по академической гребле. Об этом стало известно после визита донского губернатора Василия Голубева.

Сам гребной канал полностью отвечает необходимым критериям по глубине, наличию обводного канала и длине гоночной дистанции, а вот на суше возможность для того, чтобы разместить все необходимые структуры - секретариат, судей, комментаторов - отсутствует. Кроме того, здесь появится трибуна, вмещающая 2 тыс человек, а старую трибуну реконструируют, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, реконструкцию гребного канала уже проводили перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Соревнования европейского уровня по академической гребле будут проходить в регионе в 2023 году.