Саашкавили рассказал о коррупции при выполнении закона об украинизации

Глава Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что выполнение закона об украинизации привело к масштабным поборам и взяточничеству.

"Очень часто я вижу подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря - дошло. Не так давно на Украине создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка, а совсем недавно решили, что эта комиссия должна проверять уровень владения государственным языком всех, кто решил пойти работать на государственной службе", - написал Саакашвили.

Он подчеркнул, что до конца года сдать этот экзамен должны 100 тыс чиновников, а штат Национальной комиссии по стандартам языке при этом составляет всего 27 человек. "Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2 тыс в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников", - сказал глава Исполнительного комитета реформ на Украине.

"Зачем вообще, скажите, пожалуйста, нужна какая-то комиссия по проверке знания языка, если в стране есть система образования, которая выдает дипломы с подтверждением владения языком! Или таким образом государство признает, что вся система образования не работает и все дипломы недействительны?!", - приводит слова Саакашвили Страна.ua.