В Ингушетии за полмиллиарда начнут рекультивацию крупнейшей свалки

Для старта первого этапа ликвидации самой крупной в регионе свалки Ингушетии будет выделено почти полмиллиарда рублей, - сообщила пресс-служба правительства региона.

"В рамках национального проекта "Экология" планируется проведение первого этапа работ по ликвидации свалки в Малгобеке. Общий бюджет законтрактованного проекта составляет 978,5 млн рублей, а начальный транш в размере 468 млн рублей поступит уже в ближайшее время, до конца текущего года будет реализован первый подготовительный этап", - говорится в сообщении, передает "Это Кавказ".

Приказом Минприроды РФ эта свалка еще в 2019 году была включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а в рамках регионального проекта "Чистая страна" на 2021−2022 годы запланирована ее полная рекультивация,

Предварительно в 2021 году будет устроена геодезическая разбивочная основа, бытовой городок, временный дорожный проезд, а также расчистка территории от высокой травы и деревьев.

Вторая фаза ликвидации будет проведена в 2022 году и будет заключаться в проведении земляных работ по формированию и рекультивации свалочного тела, устройстве системы сбора, очистки и предотвращения образования фильтрата", - добавили в пресс-службе.

Напомним, свалка в Малгобеке занимает площадь в 20,8 га является самой крупной на территории республики, находясь в непосредственной близости к городу и расположенным рядом сельским поселениям.