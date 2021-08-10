Казахстан и Монголия запустят репатриационные рейсы

Граждане Монголии, желающие вернутся из Казахстана на родину, смогут воспользоваться специальными рейсами, пишет "Казинформ".

Посольство Казахстана в Монголии и авиакомпания HunnuAir намерены организовать специальные репатриационные рейсы между Улан-Батором и Нур-Султаном (14 августа) и Алматы (19 августа).

"Вышеуказанные специальные рейсы готовы принять граждан Казахстана, которые хотят вернутся в Монголию, и граждан Монголии, которые имеют вид на жительство в Казахстане, а также членов их семей", - уточнили в пресс–службе департамента полиции Алматы.

Также рейсами могут воспользоваться нелегальные мигранты из Монголии, чтобы улететь из Казахстана спецрейсом им необходимо обратиться в управление миграционной службы Департамента полиции Алматы.