Главный звездопад лета будет виден в Москве в ночь на 13 августа

В ночь с 12 на 13 августа москвичи смогут полюбоваться ярким звездопадом, будет пик метеорного потока Персеиды.

"Персеиды обещают стать лучшим звездопадом этого года. Луна в это время проходит фазы новолуния и не помешает наблюдениям метеоров. При благоприятных погодных условиях можно увидеть до 110 метеоров в час, или один-два метеора в минуту", - сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Персеиды можно наблюдать только раз в год, чтобы увидеть звездопад не требуется специальных технических средств. Пик активности звездопада придется на 23.00 12 августа.