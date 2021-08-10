Прямой рейс соединит Тбилиси и Минск

Авиакомпания Georgian Airways с 11 августа начнет выполнять рейсы по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси.

В Агентстве гражданской авиации Грузии уточнили, что рейсы будут осуществляться три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. Направление будет закрыто 30 октября, пишет Sputnik Грузия.

Гражданам Грузии для въезда в Беларусь необходим свежий отрицательный ПЦР-тест, также они обязаны проходить недельную самоизоляцию.

Граждане Беларуси для въезда в Грузию должны предъявить результат ПЦР-теста, а также сделать повторный тест на третий день в стране, изоляция не требуется.