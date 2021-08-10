В Карачаево-Черкесии установят два аппарата по производству кислорода

В Карачаево-Черкесии будет установлено два аппарата по производству кислорода для ковид-госпиталей, заявил министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов.

По его словам, республика попала в перечень регионов, которым федеральные власти помогут с приобретением аппаратов. "В частности, Карачаево-Черкесии планируется выделить из федерального бюджета 50 млн рублей", - сказал он.

Шаманов добавил, что каждая из установок сможет производить около двух тонн кислорода.