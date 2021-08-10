Эдвард Дж. Эриксон: "Победа Азербайджана в Карабахе: заслуга турецких дронов или оперативное искусство?"

Чем можно объяснить ошеломляющую стратегическую победу Азербайджана осенью 2020 года во Второй Карабахской войне? Некоторые специалисты объяснили ее тем, что "более многочисленная и лучше оснащенная азербайджанская армия сокрушила при поддержке Турции малочисленные и вооруженные устаревшими типами техники армянские войска". Однако наиболее распространенное мнение заключается в том, что использование турецких и израильских беспилотников настолько изменило тактическую ситуацию, что победа Азербайджана была неизбежна. Отставной офицер армии США, доктор философии, военный историк Эдвард Дж. Эриксон опубликовал в The Military Review свое исследование этой проблемы.

В 2020 году вооруженные силы Азербайджана успешно провели операцию по возвращению географически и политически важных частей Карабахского региона. Стратегическая цель Азербайджана по освобождению значительной части оккупированной Арменией территории оказалась достижимой. Более того, в ходе военной кампании Азербайджан ясно продемонстрировал отличительные черты оперативного искусства, находя эффективный баланс между задачами, путями и средствами их достижения. В оперативном плане решающими стали совместное планирование, подготовка и боевая эффективность азербайджанских вооруженных сил. Успех азербайджанской армии был обусловлен в том числе благодаря приобретению Азербайджаном турецких технических мощностей, что стало существенным фактором повышения боевых возможностей. В конечном счете успех азербайджанской кампании стал результатом продолжительного периода повышения профессионального уровня его военных институтов и дополнительных решений о приобретении технологий.

Начальная фаза кампании

Операция Азербайджана носила название "Железный кулак". Второй армейский корпус под командованием генерал-майора Маиса Бархударова наступал на юго-запад, в нижнюю часть долины реки Араз. Основные усилия армии коррелировали с задачами и размещением ракетных войск и артиллерии, которые были необходимы для усиления наступательных операций. Дополнительные атаки были осуществлены 3-м армейским корпусом Вооруженных сил Азербайджана под командованием генерал-лейтенанта Ровшана Акперова и 1-м корпусом под командованием генерал-майора Хикмета Гасанова в горных районах на севере и северо-востоке Карабаха соответственно. Силы специального назначения под командованием генерал-лейтенанта Хикмета Мирзаева, по всей видимости, дислоцировались в основном в зоне боевых действий 2-го корпуса. Наступательные операции 2-го корпуса, казалось, были направлены на захват контроля над руслом долины реки Араз, в то время как поддерживающие атаки 1-го и 3-го корпусов, казалось, были направлены на то, чтобы удержать армянские армейские подразделения от развертывания на юге. Эти силы находились под общим командованием генерал-полковника Керема Мустафаева, который указан на сайте Министерства обороны Азербайджана как заместитель министра обороны и командующий Отдельной общевойсковой армией. Еще один заместитель министра обороны Азербайджана - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

Армянская пресса утверждала, что в планировании кампании участвовало три высокопоставленных турецких генерала, но это не было доказано. Возможно, азербайджанский Генштаб получал советы в режиме реального времени турецких специалистов, но маловероятно, что турецкие генералы руководили кампанией.

В первый день войны, 27 сентября 2020 года, армейская азербайджанская артиллерия и беспилотники нанесли удар по армянским ЗРК "Оса" (SA-8 по классификации МО США и НАТО) и "Стрела-10" (SA-13), а затем нацелились на пусковые установки ЗРК С-400, батареи ЗРК "Куб" (2К12) и РЛС дальнего обнаружения. Это дало азербайджанским военным полную свободу действий в использовании их внушительного флота беспилотников в полном объеме. Общевойсковые соединения (пехота, танки, артиллерия и саперы) атаковали укрепленные позиции Армении. Тогда указывалось, что азербайджанцы понесли тяжелые потери как в личном составе, так и в технике (танки и бронетехника). Армяне нанесли удар, обстреляв азербайджанские города и поселки; пострадали Барда, Шамкир, Сабкиркенд и Горадиз. В течение следующих двух недель азербайджанские города Гянджа и Тертер, а также Агдам неоднократно подвергались обстрелам.

Уничтожение армянской техники, особенно танков и бронетехники, в результате высокоточных ударов беспилотников широко освещалось в международных СМИ. В течение первых трех дней противоборствующие армии наносили друг другу удары, и основную тяжесть потерь азербайджанцы несли во время атак на хорошо укрепленные армянские позиции. В пределах Карабаха Азербайджан начал парализующие перехватывающие атаки вдоль тактических армянских коммуникаций. В совокупности уничтожение тыловых узлов материально-технического снабжения, припасов и боеприпасов негативно сказалось на деятельности передовых армянских боевых частей.

Похоже, кульминация первых этапов войны наступила 3 октября, когда армяне потеряли сотни танков, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, а также военных грузовиков и автомобилей. Более того, они потеряли большое количество складов боеприпасов, десяток командных пунктов, а также большое количество боеприпасов и продовольствия в автоколоннах, уничтоженных вдоль линий связи.

3 октября 2020 года Баку объявил об освобождении села Талыш и нескольких сел Физулинского и Джебраильского районов. Президент Ильхам Алиев также заявил, что под шквальным азербайджанским огнем армянские стрелки оставляют свои позиции в Агдеринском районе, а также поздравил командира 1-го армейского корпуса Хикмета Гасанова с освобождением Мадагиза. Двумя днями позже Баку объявил об освобождении еще трех сел в Джебраильском районе. Из содержания и тона этих заявлений был очевиден перелом в пользу Азербайджана.

К 7 октября министерство обороны Азербайджана сообщило, что армянские полки в долине реки Араз испытывают серьезную нехватку продовольствия, топлива и боеприпасов, что привело к массовому дезертирству. В следующие два дня министерство сообщило об освобождении еще большего числа сел. В течение этого периода и в последующие недели армяне продолжали обстреливать азербайджанские города баллистическими ракетами и реактивной артиллерией. Армянская армия начала контратаки, чтобы отвоевать территорию, но потерпела неудачу. Уже тогда азербайджанские вооруженные силы явно обладали оперативной и тактической инициативой. К 10 октября Азербайджан освободил город Джабраил и ряд близлежащих сел, фактически прорвав главную линию обороны Армении. Азербайджанские СМИ сообщили, что, бросив бронетехнику и вооружения, разбитые армянские полки отошли на север, в сторону города Гадрут. Также было объявлено о наступлении в Ходжавендском и Физулинском районах, а в долине реки Араз 2-й корпус двинулся на Зангилан.

Азербайджанская армия преследовала отступающих в сторону Гадрута армянских военных и к 13 октября установила контроль над несколькими высотами вокруг города. Через несколько дней азербайджанцы уже контролировали и сам город и прилегающие возвышенности. Эта победа поставила Азербайджан в тактическую позицию для продвижения по Лачинскому коридору. Тем не менее армия должна была завершить очистку долины реки Араз, чтобы обеспечить дальнейшему наступлению необходимую материально-техническую поддержку. Был освобожден город Физули. Краткосрочное гуманитарное прекращение огня при посредничестве России, объявленное 18 октября, существенно не замедлило продвижение Азербайджана. К 20 октября 2-й корпус освободил город Зангилан и села Зангиланского района, а 23 октября президент Алиев объявил об освобождении поселения Агбанд, заверив, что армия обеспечивает стопроцентную безопасность иранской границы. Из этого можно сделать вывод, что 2-й корпус тогда установил контроль над верхней и нижней частью долины реки Араз. Таким образом, ближе к концу октября 2020 года азербайджанские вооруженные силы успешно завершили первый этап кампании.

Заключительный этап кампании

На заключительном этапе кампании Азербайджан сформировал "Объединенный корпус" под командованием генерал-лейтенанта СФ Мирзаева. Объединенный корпус состоял преимущественно из войска специального назначения. 29 октября азербайджанские спецназовцы продвинулись на север от Гадрута, отвоевав село Чанахчи, в результате чего оказались в пределах двадцати километров от города Шуша и Лачинского коридора. Однако существующая дорожная сеть не соединяла Гадрут напрямую с коридором, вынуждая спецназ идти на запад через скалистые горы. Поначалу атаки азербайджанцев с целью захвата Лачина провалились из-за сопротивления армян. Тем не менее к 4 ноября азербайджанцы перерезали дорогу, которая связывает Лачин и Ханкенди в трех километрах к югу от Шуши.

Последний штурм начался 4 ноября. 5 ноября при поддержке армейской артиллерии и высокоточных ударов авиации азербайджанские спецназовцы поднялись на возвышенность и 6 ноября вошли в Шушу. Далее войска специального назначения Мирзаева отодвинулись на несколько километров к северу от Шуши и пошли в наступление на восток, чтобы освободить село Шушакенд. Победа вооруженных сил Азербайджана в Шуше ознаменовала завершение кампании и привела к прекращению войны на условиях, продиктованных Азербайджаном.

9 ноября 2020 года Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий. Лидеры объявили, что соглашение при посредничестве России вступит в силу на следующий день, когда для обеспечения безопасности Лачинского коридора будут размещены российские миротворцы. Соглашение вышло за рамки простого прекращения огня. По сути, это было инструментом безоговорочной капитуляции Армении. По условиям соглашения, территории, уже освобожденные Азербайджаном, остались под его контролем. Армения также обязалась вывести свои войска из Агдамского района к 20 ноября, Кельбаджарского района - к 25 ноября и Лачинского района - к 1 декабря. Были и другие пункты, наиболее важными из которых для Азербайджана было создание гарантированного сухопутного транзитного сообщения с Нахчываном, а для Армении - патрулируемого Россией коридора от Лачина до Ханкенди. Это был ошеломляющий исход, который сократил территорию, контролируемую так непризнанной "НКР", на две трети и оставил ее изолированной, зависимой от легко перекрываемого коридора. Соглашение привело к тому, что политические позиции администрации Пашиняна значительно ослабли.

Анализ кампании

Уже много было написано о тактических уроках 44-дневной войны, включая прогнозы о снижении стоимости бронетехники в будущем, удорожании относительно недорогих БПЛА и барражирующих боеприпасов, а также о потерях в оборудовании при использовании высокоточных ударных систем и боеприпасов. После арабо-израильской войны 1973 года было много аналогичных прогнозов, но вернемся к азербайджанской кампании.

Во-первых, результаты сотрудничества с Турцией в течение длительного периода были очень успешными. Военно-воздушные силы Азербайджана вложили значительные средства в БПЛА, в то время как армия Азербайджана - в подготовку и обучение командного и штабного персонала за счет своих обычных маневровых сил.

Во-вторых, при подготовке кампании был найден эффективный баланс между задачами, путями и средствами их достижения. Армия сконцентрировала основные обычные маневренные силы, усиленные войсками специального назначения и дронами, на подходе к долине реки Араз, где провела целую серию сражений, чтобы обезопасить базу для продвижения на север. Выбор Лачинского коридора в качестве очевидной оперативной цели кампании поставил всю оставшуюся в Карабахе армянскую армию в крайне опасное положение. Захват города Шуша привел к немедленному прекращению боевых действий на условиях, продиктованных Азербайджаном. С военной точки зрения азербайджанская кампания была больше ориентирована на географию, чем на силу, и привела к успешному завершению войны.

В-третьих, азербайджанцы использовали беспилотники не только в тактическом отношении, но и оперативном. Армянские силы в Карабахе были серьезно ослаблены из-за того, что Азербайджан перехватил их оперативные и тактические коммуникации. У армянской стороны в Карабахе заканчивались боеприпасы, продовольствие, горючее, военное снаряжение.

В-четвертых, взятие Шуши стало возможным потому, что у разбитой армянской армии не было сил вернуть город. Удержание Шуши обеспечило перекрытие Лачинского коридора, сделав безоговорочную капитуляцию оставшихся армянских сил в Карабахе вопросом времени. Соглашение, подписанное Пашиняном, однозначно подтверждает это.

В-пятых, с точки зрения координации азербайджанские военно-воздушные силы, армия и флот провели хорошую совместную работу. Армейские части получали поддержку беспилотников. Для взятия Шуши была задействована специальная оперативная группа под командованием Мирзаева, которая успешно объединил силы и средства нескольких служб в последних сражениях войны.

Наконец, сыграло роль оперативное искусство. За несколько дней до начала боевых действий азербайджанцы освоили театр военных действий, что дало им свободу действий и инициативу. Поле битвы находилось под контролем Азербайджана. Это немалое достижение для любой армии и само по себе заслуживает внимания.

Вывод

Своим успехом кампания азербайджанских вооруженных сил 2020 года по освобождению оккупированного Арменией Карабаха гораздо больше обязана достигнутому балансу между задачами, путями и средствами их достижения на оперативном уровне, чем ударным беспилотникам. Совместное планирование, подготовка и боевая эффективность Азербайджана оказались решительно выше, чем у армянской стороны. Успех азербайджанской кампании 2020 года в Карабахе стал результатом продолжительного периода повышения профессионального уровня его военных институтов и решений о приобретении технологий.