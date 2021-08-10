Псаки: власти Афганистана располагают достаточными вооруженными силами для отпора "Талибан"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов, что у Афганистана достаточно сил, чтобы дать отпор боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

"В конечном счете, мы полагаем, что национальные силы безопасности Афганистана имеют вооружения, достаточную численность и подготовку для того, чтобы дать отпор, что усилит их позиции на переговорах", - цитирует ее ТАСС.

Псаки также подчеркнула, что обеспечить мир и стабильность в Афганистане можно лишь политическим путем.

По словам пресс-секретаря Белого дома, США ранее оказали серьезную поддержку силам безопасности республики и готовы выделить на эти нужды в следующем финансовом году около $3,3 млрд.

Напомним, по разным оценкам, на сегодняшний день радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) контролирует от 50% до 80% территории страны за пределами городов.