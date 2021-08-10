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Жители Грузии назвали "партию доверия"

Жители Грузии назвали &quot;партию доверия&quot;

Согласно опросу, проведенному по заказу лояльной к власти Грузии телекомпании Imedi, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует с большим отрывом. За нее готовы проголосовать 46,8% опрошенных.

На втором месте – крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" (27,1% опрошенных). На третьей строчке - "Гахария – Для Грузии" - 8,7%, передает Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября, гражданам страны предстоит выбрать мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных совещательных органов сакребуло.

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Вестник Кавказа

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