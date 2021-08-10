На лечении в Анталье остаются трое пострадавших в аварии россиян

В Турции остаются на лечении трое россиянин, пострадавших в ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Проведен телемедицинский консилиум с участием специалистов НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Минздрава России и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья, где на данный момент получает лечение один из пострадавших в результате ДТП", - отметили в министерстве.

Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, он получил черепно-мозговую травму в результате ДТП. "После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.