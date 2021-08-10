Кубань поддержит Северную Осетию кислородом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что регион направит в ближайшие дни в медучреждения Северной Осетии 24 т кислорода. Уточняется, что также кислород получат еще девять регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

По его словам, это продукция четырех местных предприятий, которые выпускают 188 т кислорода в сутки. "Этого объема хватает, чтобы закрыть потребность медучреждений края, среди которых 26 ковидных госпиталей", - сказал Кондратьев.