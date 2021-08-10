Пенсионер сделал мошенника миллионером на Ставрополье

Пожилой житель Ставрополя обратился к местным правоохранителям с заявлением о мошенничестве. По его словам, ему позвонил неизвестный и предложил инвестировать деньги для получения прибыли на сайте финансовой биржи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Звонивший убедил потерпевшего зарегистрироваться на сайте финансовой организации и перевести 1 миллион 200 тыс рублей на указанный счет. В результате он совершил 26 операций по переводу денег, однако прибыли не получил, а злоумышленник на связь больше не выходил.

Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в органы внутренних дел. В настоящее время ведется следствие, устанавливается личность злоумышленника и все обстоятельства случившегося.