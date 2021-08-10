В Казахстане двухлетний ребенок упал в скважину глубиной 3,5 метра

В Костанайской области Казахстана в скважину для воды глубиной 3,5 метра провалился мальчик, которому еще не исполнилось двух лет.

Случай произошел в селе Садчиковка. Сообщение о том, что ребенок упал в скважину, поступило спасателям примерно в 17:30 по местному времени.

Оценив обстановку, спасатели Северного аэромобильного отряда приняли решение выкопать параллельно скважине яму. Одновременно с этим они сделали петлю и при помощи удочки зафиксировали узел на видневшихся кистях ребенка, чтобы исключить дальнейшее падение.

Выкопав яму глубиной по уровню ниже нахождения ребёнка, они добрались до мальчика и вытащили на поверхность.

Как ребенок оказался один в этом месте, не уточняется, передает "Sputnik Казахстан".