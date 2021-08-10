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Задержан главврач больницы во Владикавказе, где погибли 11 человек

Задержан главврач больницы во Владикавказе, где погибли 11 человек

Главный врач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП), Владимир Плиев, задержан, так как не принял меры по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором в кислородной станции.

Следствие установило, что система кислородного снабжения РКБСМП не была зарегистрирована в ведомстве, а Плиеву было известно о проблемах с кислородным снабжением больницы. "Станции требовалась реконструкция", пишет  Life.ru.

Сам Плиев неоднократно заявлял сотрудникам больницы, о том, что сообщал об этом в Ростехнадзор, в то же время документальных подтверждений его словам обнаружено не было.

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Вестник Кавказа

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