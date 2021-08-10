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ООН обеспокоена ситуацией в Афганистане

ООН обеспокоена ситуацией в Афганистане

Организацию Объединенных Наций (ООН) чрезвычайно беспокоит ситуация в Афганистане. Об этом заявил на сгеодняшнем брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем находиться в контакте со сторонами в Афганистане и в регионе для того, чтобы найти политическое решение. Ситуация
на земле, как мы видим из СМИ, чрезвычайно беспокоит", - цитирует его ТАСС.

Напомним, по разным оценкам, на сегодняшний день радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) контролирует от 50% до 80% территории страны за пределами городов.

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Вестник Кавказа

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