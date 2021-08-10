"Шахтер" вышел в плей-офф Лиги Конференций

Только что в Караганде завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между местным "Шахтером" и украинским "Колосом".

Основное время завершилось безголевой ничьей. В дополнительные 30 минут голов также забито не было, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались карагандинцы (3:1).

Таким образом, в раунд плей-офф Лиги Конференции вышел "Шахтер".

Напомним, в первая встреча команд состоялась на прошлой неделе и закончилась вничью со счетом 0:0.