Кадыров прокомментировал переход Месси в ПСЖ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.

"Своей красивой, завораживающей игрой Месси пленил огромную армию любителей футбола. С его приходом в испанский клуб относиться равнодушно к этой команде было уже невозможно. Теперь же, с его уходом из "Барселоны", многие болельщики испытали настоящий шок. Клуб уже не станет прежним, да и немалая часть болельщиков может переметнуться вслед за гениальным Месси", - заявил руководитель региона в своем Telegram-канале.

"В футбольном мире перевернута очередная страница истории. Но уже можно смело сказать, что голы, которые Лионель отправил в ворота соперников, являются вершиной красоты футбола. За такие моменты мы и любим этот вид спорта", - отметил Кадыров.

Он также выразил надежду на то, что в России будут свои Месси или даже футболисты получше него. "Время покажет. Но сегодня нет никого лучше Лионеля Месси - автора и художника гениальной игры и блестящих нестандартных действий на поле!", - заключил глава Чечни.

Напомним, 5 августа пресс-служба "Барселоны" сообщила, что капитан футбольного клуба Лионель Месси покидает команду. У 34-летнего нападающего была договоренность о продлении контракта, однако стороны не смогли подписать новое соглашение из-за экономических правил и ограничений Примеры. Следующим клубом аргентинца будет французский ПСЖ. Стороны согласовали контракт на два сезона с возможностью продления еще на один.