На Дону ловят преступника, ограбившего офис микрозаймов

Правоохранители Ростова-на-Дону проводят проверку после хищения денег из офиса микрозаймов, проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"В полицию поступило сообщение о хищении денег из офиса организации. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося", - цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что речь идет о хищении денег в одном из офисов микрозаймов в Ростове-на-Дону, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.