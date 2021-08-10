Владимиров рассказал Путину о курортах Кавминвод
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о том, что Кавказские Минеральные Воды превосходят все европейские аналоги и по пассажиропотоку на курорт, и по свойствам местных источников.
"Я ради интереса с Европой решил сравнить. Кавказские Минеральные Воды...превосходят все европейские аналоги", – сказал он.
Ранее сообщалось, что глава государства провел рабочую встречу Владимировым, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в туристической отрасли региона, а также развитие сельских территорий.
Вестник Кавказа
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