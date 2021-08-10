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Владимиров рассказал Путину о курортах Кавминвод

Владимиров рассказал Путину о курортах Кавминвод

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о том, что Кавказские Минеральные Воды превосходят все европейские аналоги и по пассажиропотоку на курорт, и по свойствам местных источников.

"Я ради интереса с Европой решил сравнить. Кавказские Минеральные Воды...превосходят все европейские аналоги", – сказал он.

Ранее сообщалось, что глава государства провел рабочую встречу Владимировым, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в туристической отрасли региона, а также развитие сельских территорий.

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Вестник Кавказа

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