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Чиновник попался на взятке в Дагестане

Чиновник попался на взятке в Дагестане

Экс-директор государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиль Кадиев ближайшие четыре года по решению суда проведет в колонии строгого режима за взятку бывшему руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву.

По данным СК РФ, Кадиев с 2013 по 2015 годы дал Кубасаеву взятку в виде имущества за покровительство и попустительство по службе. "В ходе следствия Кадиев не признал вину. Отмечается, что его судили за "дачу взятки должностному лицу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве взятки было передано два миллиона рублей, наручные часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье Fabarm Axis.

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Вестник Кавказа

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