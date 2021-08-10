Чиновник попался на взятке в Дагестане

Экс-директор государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиль Кадиев ближайшие четыре года по решению суда проведет в колонии строгого режима за взятку бывшему руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву.

По данным СК РФ, Кадиев с 2013 по 2015 годы дал Кубасаеву взятку в виде имущества за покровительство и попустительство по службе. "В ходе следствия Кадиев не признал вину. Отмечается, что его судили за "дачу взятки должностному лицу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве взятки было передано два миллиона рублей, наручные часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье Fabarm Axis.