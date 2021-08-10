Село на юге Грузии потрясло пятое землетрясение за пять дней

Сегодня днем у села Самеба (регион Квемо Картли), которое находится на юге Грузии, произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сказано в сообщении на сайте Национального центре сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 25 км от города Дманиси (104 км от Тбилиси) в 15:28 (мск).

Это уже пятое землетрясение у села Самеба за последние пять дней. Первое землетрясение случилось в данной местности 6 августа в 18:25 (мск), а второе – 7 августа в 07:28 (мск). Еще два землетрясения произошли 9 июня.