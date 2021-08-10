Эпидемиолог поведала, как уменьшить риск заболеть коронавирусом осенью

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная заявила, что только вакцинация позволит снизить возможные риски роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 осенью.

"В период, когда начинается учебный сезон в школах и вузах, естественно, увеличивается число контактов между людьми. Только вакцинация позволит снизить возможные риски роста заболеваемости после возвращений из отпусков, начала занятий в школах и институтах, формирования коллективов", - поведала эпидемиолог.

По ее словам, чем больше людей будут иметь иммунную защиту от COVID-19, тем меньше вероятность, что такое произойдет.

Пшеничная также отметила, что связи с тем, что вирус изменяется быстрее, чем это было год назад, необходимо как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет. "Сейчас основная задача - достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не дожидаясь того момента, когда изменчивость вируса позволит ему ускользать от иммунного ответа", - заключила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 6 491 288 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 5 788 710 жителей страны, умерли – 166 442.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 203 млн, из них более 4,3 млн человек скончались.