Разгневанная жительница Севастополя атаковала авто мясорубкой

Жительница Севастополя, разбившая машину соседа, была задержана местными правоохранителями.

Сообщается, что причиной конфликта между хозяйкой дома и автолюбителем стало место парковки. Женщина потребовала, чтобы транспорт был убран с соседнего заброшенного участка. Владелец авто отказался выполнить требование.

"Получив отказ, она, вооружившись мясорубкой, разбила все стекла на его автомобиле, причинив тем самым материальный ущерб на 8 тыс рублей", - приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.