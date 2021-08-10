В Грузии привились от COVID-19 более 20 тыс сотрудников МВД

Более 20 тыс сотрудников различных подразделений МВД Грузии вакцинировались от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию в любой день недели без предварительной записи. Для них доступны препараты Pfizer/BioNtech, а также китайские Sinovac и Sinopharm.

В МВД подчеркнули, что активнее всего прививки делают сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и Департамента охраны объектов – до 90% штата получили дозы.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 455 846 человек. Справились с болезнью 406 475 жителей страны, умерли – 6182. На сегодняшний день число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, составляет 664 997 (более 17,8% от всего населения страны).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 202 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.