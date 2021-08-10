Названы предварительные причины ЧП в больнице Владикавказа

Технические недоработки и халатность зафиксированы в больнице Владикавказа, где в результате ЧП с кислородом в больнице погибли девять пациентов с коронавирусом нового типа, говорится в предварительном докладе врио главы региона Сергея Меняйло.

"Там есть, по предварительному докладу всех надзорных структур, и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, халатность и должностных лиц", - сказал он на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РСО – Алания.

Меняйло отметил, что все факты дополнительно проверяются. Власти республики, в свою очередь, обещают установить роль всех должностных лиц, ответственных за трагедию.

"Следственный комитет разбирается во всех причинах, - подчеркнул Меняйло. - С руководством СК я переговорил, задача следующая - определить роль всех должностных лиц, начиная от Минздрава, Росздравнадзора, Ростехнадзора и руководства больницы, в причинах этой аварии", - сказал он, передает ТАСС.