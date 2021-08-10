В Иране заявили о готовности к обороне своих границ

Командующий ВВС Ирана Азиз Насирзаде заявил, что военно-воздушные силы Исламской Республики полностью готовы к комплексной обороне границ.

"Воздушное пространство страны находится под круглосуточным наблюдением, а военно-воздушные силы полностью готовы к комплексной обороне в случае необходимости…", - сказал он на фоне событий, связанных с нападением на танкер Mercer Street в Аравийском море и на торговое судно в Оманском заливе близ ОАЭ.

Насирзаде отметил, что пилоты, офицеры и все специалисты, обладая блестящими знаниями и летным опытом, готовы выполнять приказы в любой момент, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 30 июля в 280 км от побережья Омана было совершено нападение на следовавший под флагом Либерии Mercer Street. В результате инцидента погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании.

Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) 3 августа сообщила об инциденте с неназванным судном в Оманском заливе к востоку от Фуджейры (ОАЭ). На следующий день UKTMO сообщила, что захватчики покинули подвергшееся нападению в Оманском заливе судно. По данным международного агентства Argus, танкер Asphalt Princess в Оманском заливе был атакован группой иранцев.