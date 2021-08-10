В Сочи четвертый день ищут пропавшего в горах туриста

В Сочи четвертый день разыскивают туриста, пропавшего в районе Кавказского заповедника 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда.



"Пока не нашли. Сегодня будем там же искать, но другими тропами. И в планах обследовать все ледники", - цитирует представителя спасотряда РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 30-летний турист из Челябинска отправился на прогулку по Кавказскому заповеднику 2 августа, после чего перестал выходить на связь, так и не вернувшись в гостиницу. В минувшее воскресенье была обнаружена палатка с вещами мужчины.