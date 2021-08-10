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Шесть человек ранены в аварии с маршруткой в Анапе

Шесть человек ранены в аварии с маршруткой в Анапе

Шесть человек, в том числе два ребенка, пострадали в результате автоаварии с автобусом "ПАЗ" в Анапе, проинформировали в экстренных службах.

Сообщается, что сегодня вечером в Анапе произошло попутное столкновение маршрутных микроавтобуса "Газель" (находились 17 человек, в том числе пять детей) и автобуса "ПАЗ" (находились 25 человек, в том числе два ребенка). "Предварительно, пострадали шесть человек (в том числе два ребенка)", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницу.

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Вестник Кавказа

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