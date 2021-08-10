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Легковушка летала над полем на Ставрополье

Легковушка летала над полем на Ставрополье

Три человека пострадали в результате аварии около села Ростовановского Курского округа Ставропольского края, где водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением.

В результате машину выбросило в поле, автомобиль несколько раз перевернулся. В салоне, кроме водителя, также находились две женщины.

В пресс-службе ПАСС СК сообщили, что работавшие на месте спасатели предотвратили возгорание авто, отключив аккумулятор. Пострадавшие были госпитализированы.

 

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