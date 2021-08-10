Сочинец забил оппонента детским самокатом

Один человек погиб в результате драки в Сочи, проинформировали в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Следствием установлено, что ЧП произошло в районе остановки "Молодежная", где подозреваемый встретил знакомого местного жителя, с которым накануне произошел конфликт. "Мужчины начали выяснять отношения, что переросло в ссору. По данным следствия, 35-летний сочинец получил удар деревянной палкой, после чего взял детский металлический самокат и начал бить по голове и шее оппонента", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Потерпевший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. По факту возбуждено уголовное дело.